الجيش الإسرائيلي يكشف عن استئناف غاراته على مواقع سورية

كشف غادي إيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، النقاب عن أن جيش الاحتلال استأنف غاراته على مواقع في سوريا، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الشهر الماضي.

ولم يدلِ إيزنكوت، في حديثه لصحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، التي نشرت مقتطفات منه، اليوم الأربعاء، أي معلومات إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط طائرة مقاتلة من طراز “اف 16” بعد إطلاق الدفاعات الجوية السورية نيرانها عليها إثر قصفها مواقع في سوريا الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل إنها تهاجم مواقع في سوريا تُستخدم من قبل إيران ومنظمة حزب الله ضدها.

ووعد إيزنكوت باستكمال بناء جدار في محيط قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأشار إلى أنه سيسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام الذخيرة الحية في حال مهاجمة فلسطينيين، بُنى تحتية إسرائيلية خلال المسيرة التي يعتزم فلسطينيون تنظيمها على حدود قطاع غزة يوم الجمعة.

وقال: “نعزز السياج وسيتم نشر أعداد كبيرة من الجنود في المنطقة لمنع أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف: “يسمح بإطلاق النار إذا ما حاول شخص الإضرار بالبنى التحتية الأمنية”.

وتعتزم فصائل ومؤسسات فلسطينية تنظيم مسيرة أطلقت عليها “العودة الكبرى”، الجمعة المقبلة، نحو المنطقة الحدودية بين قطاع غزة، وإسرائيل.

ومن جهة ثانية، قال إيزنكوت إن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، ومنظمة حزب الله لا تملك القدرة الصاروخية لضرب أهداف محددة داخل إسرائيل.