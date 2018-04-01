خالد مشعل يشيد بـ “بالاحتلال التركي لعفرين”

أثار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، موجة غضب عارمة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ بمباركته سيطرة الجيش التركي على عفرين السورية.

وقال مشعل خلال حفل نظمته جمعية “جيهان نوما” التركية، اليوم الأحد، في إسطنبول: إن “النصر في عفرين كان نموذجًا للإرادة التركية”.

وسرعان ما صدرت تعليقات تستفسر عن دوافع هذا الموقف النادر الذي يتعارض مع رمزية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان اللقاء الذي شارك فيه مشعل يهدف إلى “التأكيد على أهمية القدس التاريخية، مدينة مقدسة لدى المسلمين”.

ويرى محللون سياسيون، أن الأعراف الدبلوماسية لا تحتم على الضيف مشعل إطلاق مواقف لإرضاء البلد المضيف، مشيرين إلى أن ذلك قد يصنف تحت بند “مقايضة المواقف السياسية”.

وعلق عادل عبداللطيف عبدالعزيز مغردًا: “أزعجونا بفلسطين فلسطين فلسطين. ها هو الإخواني القذر خالد مشعل يترك شعبه في يوم العودة ويذهب لتركيا ليحتفل مع الإخوان، ويهنئ قرد وغان باحتلال عفرين السورية!”.

من جانبها، غردت عبير بداوي قائلةً: “خالد مشعل يشيد بسيطرة الأتراك على عفرين. ديل الإخواني عمره ما يتعدل”.

وقال المغرد حسين الشيخ: “خالد مشعل يبارك نصر تركيا بعفرين…مو على أساس ماتحب الظلم وإراقة الدماء…”.

وكتب المغرد سالان عفرين: “خالد مشعل يهنئ تركيا باحتلالها عفرين و يفتخر بأردوغان كزعيم للأمة الإسلامية.. كنتم أحقر أمة أخرجت للناس ولا زلتم. طبعًا لا أقصد الأخوة العرب بل الإسلام السياسي التابع للسلاطين”.