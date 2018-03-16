فصائل فلسطينية تشيد بعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن “عملية جنين البطولية والشجاعة، تأتي تأكيدًا على إصرار شعبنا الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة بكل أدواتها ووسائلها في الدفاع عن نفسه، ومواجهة الاحتلال، ومخططاته، مهما كلف ذلك من ثمن”.

وأكد برهوم، خلال تصريحات صحفية، أن “العدو الإسرائيلي بمخططاته، وجرائمه، وانتهاكاته، لن يستطيع أن يغيّر من الواقع شيئًا، أو أن يفرض أيًا من معادلاته، أو أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

وحمَّل برهوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي “كل ما يترتب على استمراره في ممارسة العنف، والإرهاب، بحق الشعب الفلسطيني ومقدّساته”، داعيًا “كل أبناء الشعب الفلسطيني، وفصائله، ومكوناته، للاستمرار في المقاومة، وبكل أدواتها ووسائلها، وتصعيد انتفاضة القدس، وزيادة خسائر المحتل”.