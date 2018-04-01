بغداد تشهد اعتصامات واسعة من العراقيين بسبب سوء الخدمات

نظم المئات من أهالي منطقة الفضيلية (غالبية شيعية) شرقي بغداد، اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا بسبب سوء الخدمات والإهمال الحكومي لآلاف العوائل.

ورفع المتظاهرون، أمام مدخل المنطقة، لافتات كتب عليها “لا محافظة حافظت علينا، ولا أمانة (أمانة بغداد) صانت الأمانة، ومصيرنا مجهول يا رئاسة الوزراء”.

وقال جبار لطيف أحد وجهاء المنطقة، إن “خروجنا اليوم جاء بعد سنوات من الإهمال الحكومي المتعمد.. لا وجود لأبسط الخدمات، وكأننا نعيش في منطقة صحراوية وليس في قلب العاصمة”.

وأوضح لطيف أن “التظاهرة تحولت إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبنا وهي ليست مطالب شخصية، بل هي إجراءات واجب على الحكومة تنفيذها، ولن نتفاوض مع أي جهة حكومية سوى رئاسة الوزراء”.

وتشكو غالبية المناطق من نقص الخدمات الأساسية، إلى جانب سوء تنفيذ المشاريع الخدمية، وتبرر الحكومات المحلية والمؤسسات الحكومية ذلك بقلة المخصصات المالية.

ويصنف العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.