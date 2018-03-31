مقتدى الصدر يرحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان لبغداد

رحب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بزيارة الأمير محمد بن سلمان المحتملة إلى العراق، رغم عدم وجود أنباء رسمية بشأنها.

وقال الصدر، اليوم السبت، في معرض إجابته على سؤال أحد العراقيين، بشأن الزيارة المحتملة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “إن العراق يجب أن يُزار لا أن يزور فقط”، مضيفًا: “علينا أن لا نبقى ساحة للصراع”.

وشدد الصدر على أهمية أن ينفتح العراق على جميع جيرانه بالتساوي، مشددًا على حاجة بلاده إلى حل مشاكله بحنكة وحكمة، كما أن عليها الخروج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت.

ولفت الصدر إلى أن الزيارة يجب أن يؤخذ بها مصلحة العراق لا مصلحة الزائر فقط أو مصلحة دول أخرى، مؤكدًا أن على العراق حفظ استقلاليته وعدم تدخل الآخرين بشؤونه.

وتنشغل الأوساط السياسية في العراق بزيارة مفترضة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم عدم وجود إعلان رسمي من الحكومة العراقية أو السعودية، فيما تظاهر عشرات من عناصر ميليشيا “حزب الله العراقي” الشيعية المتطرفة، ضد الزيارة، يوم أمس الجمعة، في شارع فلسطين شرقي بغداد، وهو ما أثار استياء الأوساط السياسية والشعبية.

وقال تحالف القوى الوطنية، إن هذا الأمر والتصرف مرفوض جملة وتفصيلًا، فالعراق بلد يريد أن يستقر سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، واستقراره يأتي من علاقات حسن الجوار المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف التحالف في بيان صدر عنه، أمس الجمعة، أن زيارة بن سلمان تهدف لخدمة العراق والعراقيين، ونحن مرحبون بها.