سفير فلسطين في القاهرة: إسرائيل تُنفذ “مجازر وحشية” ولا مساومة على حق العودة

قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح اليوم السبت، إن إسرائيل تنفذ “مجازر وحشية” بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن “مسيرات العودة” تأكيد لرفض أي مساومات تمس اللاجئين.

ووصف اللوح في بيان صدر عن السفارة، “المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال أمس الجمعة، بـ(الجريمة النكراء)”، معتبِرها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي أمس على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، ما أدى إلى استشهاد 15، وإصابة 1416 شخصًا.

وطالبت السفارة في بيانها المجتمع الدولي بتحمّل “مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكدت أن “الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في المطالبة بحقوقه، وعلى المحتل (في إشارة إلى إسرائيل) أن يعي ذلك”.

وتابعت السفارة “ما جرى خلال مسيرات أمس التي اختارت العودة إلى الديار شعارًا ورمزًا، تأكيدًا على قرار اللاجئين الفلسطينيين بالتمسك بالعودة إلى ديارهم ورفض أي مساومات في هذا الإطار”.

ونعى السفير الفلسطيني “شهداء يوم الأرض”، الذين ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، أمس الجمعة.

وقال اللوح، “ننحني إكبارًا وإجلالًا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، أملًا في حياة أكثر عدلًا للأجيال اللاحقة”.

ونكّست السفارة الأعلام الفلسطينية على مقارها، تنفيذً.ا لإعلان الرئيس محمود عباس، اعتبار اليوم السبت، يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.