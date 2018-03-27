انطلاق الدورة الأولى لمهرجان “أيام القاهرة للمونودراما” الأربعاء

قال المخرج أسامة رؤوف، رئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته الأولى، إنه واجه ظروفًا مادية صعبة حتى استطاع إخراج هذا الحدث الفني إلى النور.

وأوضح رؤوف، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “الدورة الأولى تنطلق يوم الأربعاء بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية”.

وأضاف: “يكرم المهرجان اسم الفنان الراحل نور الشريف واسم الكاتب محفوظ عبدالرحمن واسم الناقدة نهاد صليحة”.

وتابع: “خلال حفل الافتتاح يوم الأربعاء سيكرم أيضًا من المغرب الكاتب والمخرج المسرحي عبدالكريم برشيد ومن ليبيا الممثلة خدوجة صبري ومن مصر الفنان سيد رجب”.

وأشار رؤوف إلى أن “من ضمن تفاصيل وفعاليات المهرجان أيضًا، عقد ورش في التمثيل والإخراج والكتابة لمسرح المونودراما، إضافة إلى أن مسابقة للكاتب المسرحي ستقام وتناقش في مؤتمر يعقد يوم السبت”.

وقال رئيس المهرجان: “وقع اختيار المهرجان على المخرج المصري ناصر عبدالمنعم ليكون رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية كل من المخرج الإماراتي حميد سمبيج والدكتور شبير عبادي من سلطنة عمان”.

واختتم: “كما سيكون ضمن برنامج المهرجان ورشة للمخرج الكبير عصام السيد، يقدمها بمركز الهناجر لعدد من الشباب المسرحيين من أغلب المحافظات”.