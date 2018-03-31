الأمم المتحدة تخشى تدهور الوضع في غزة خلال الأيام المقبلة

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن الوضع في غزة “قد يتدهور خلال الأيام المقبلة” وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.

وقال تاي -بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة .

وكان من المقرر أن يكون اجتماع المجلس مغلقا بناء على طلب الكويت. ولكن بعد أن أتضح أن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيعجز عن الاتفاق على بيان بشأن الوضع قال دبلوماسيون إن الكويت طلبت أن يكون الاجتماع علنيا.

وقال الدبلوماسي الأمريكي وولتر ميلر إن من المؤسف عدم تمكن إسرائيل من المشاركة في اجتماع الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح.

وأضاف “نشعر بحزن شديد لفقد أرواح اليوم .ونحث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات للحد من التوترات وتقليص خطر نشوب اشتباكات جديدة. العناصر السيئة التي تستخدم الاحتجاجات ستارا للحض على العنف تعرض حياة الأبرياء للخطر”.