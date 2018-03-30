بطلب من الكويت.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الوضع في غزة

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في غزة بطلب من الكويت، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، أجرى مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اتصالات مع مجلس الأمن؛ “لتوفير الحماية للسكان المدنيين من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف منصور، اليوم، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأفادت أن منصور “أجرى الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للسكان المدنيين من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، وأسقط نحو 15 شهيدًا و1416 مصابًا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصًا، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استُشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة العام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.