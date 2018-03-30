نتنياهو يصدر قرارًا يصدم الحاخامات وأعضاء الكنيست اليهود

ذكر مجلس الأمن القومي بمكتب رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو اليوم، أنه يتعيّن على أعضاء الكنيست الإسرائيلي خاصة والحاخامات الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى “جبل الهيكل” على مدى الأشهر الثلاثة القادمة بسبب التوتر الأمني.

وأعلن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين من حزب “الليكود” الإسرائيلي القرار اليوم، مشيرًا إلى أن التصريحات صدرت مؤخرًا من مسؤولين أمنيين، وسيستمر القرار حتى 15 يونيو المقبل.

وقال: “أود أن ألفت انتباهكم إلى أراء المسؤولين الأمنيين الذين يقولون إنه بسبب الوضع الأمني المتفجر الحالي، يجب على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة جبل الهيكل للمستقبل المنظور”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن أدلشتاين قوله: “من أجل مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، يجب علينا جميعًا أن نظهر ضبط النفس والصبر على الرغم من أن هذا القرار غير مرغوب فيه”.

وأضاف بقوله: “يجب على أولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن هذه السياسة توجيه استفساراتهم إلى مقر الأمن القومي، وهو المفوض للتعامل مع هذه المسألة”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتخذ هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع، في رسالة بعث بها إلى أدلشتاين، بسبب “تقييم مسؤولي المخابرات للاحتمالية المتزايدة لأنشطة التفجير في المناطق الفلسطينية في المستقبل القريب، في أعقاب تفاقم التوترات الأخيرة”.

واستنكر عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك من حزب “الليكود” القرار قائلًا: “من المؤسف أن الكنيست بدلًا من أن يتعاون في القتال من أجل حماية أعضائه يفاجئهم برسالة غير قانونية من رئيس الوزراء متنكرة في هيئة أمر أمني”.

وأضاف أنه “عندما تكون هناك قضية أمنية يجب على السلطات حماية المدنيين وعدم الاستسلام للإرهابيين، فطبقًا لدولة إسرائيل يحتاج أعضاء الكنيست إلى مزيد من حرية الحركة أكثر من المواطنين العاديين، وليس أقل منهم”.