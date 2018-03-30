“أولمرت” يدعو نتنياهو للاقتداء به وتقديم استقالته‎.. شماتة أم نصيحة؟

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود اولمرت خلفه بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه في ضوء التحقيقات الجارية معه بشان الفساد، والاقتداء به حيث استقال الأول عام 2009 بعد التحقيق معه وإدانته.

وقال اولمرت في مقابلة مع صحيفة “جورزاليم بوست”، ” اقتراحي لنتنياهو هو عمل ما يجب فعله للحفاظ على كرامة واحترام مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وأضاف”يجب أن يفعل الشيء الصحيح ، بناء على ما يعرفه هو وعائلته ومحاموه حول قضيته، وأن يفعل ذلك بطريقة لا تقوض كرامة مكتب رئيس الوزراء ونفسه كرئيس للحكومة”.

وكان أولمرت نفسه قد اضطر للاستقالة من منصبه عام 2009 بعد توجيه لائحة إتهام ضده بتهم الفساد، إذ أدين بها وأمضى في السجن 16 شهرًا.

وبهذا الشأن قال اولمرت” لم أقم أبدًا بتهديد وضع رئيس الوزراء.”

وأضاف”عندما رأيت أن الادعاءات ضدي تتداخل مع أدائي، استقلت.. أنا لم أُجبر.. لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لي لمواصلة العمل مع ائتلاف مستقر لمدة عامين آخرين، ولكنني أردت أن لا أضع نفسي في موضع تتأثر فيه المصالح الوطنية لإسرائيل من خلال التحقيق معي”.

وتجري الشرطة تحقيقات مع نتنياهو بشبهة الفساد، لكن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده.