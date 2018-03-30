عضو الكنيست المتطرف أورون حزان يتجه صوب الحدود مع غزة لدعم الجيش

قال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف أورون حزان أنه في طريقه إلى الجنوب من أجل تقوية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ودعمهم، في إشارة إلى الحدود مع قطاع غزة تزامنًا مع انطلاق “مسيرات العودة الكبرى“.

وأضاف حزان عبر صفحته على موقع “تويتر” :”أسمع التقارير التي تشير إلى توقف الحاضرين عن العمل في السياج بينما تشتعل النيران، هذا بالضبط ما يجب أن نفعله للحفاظ على سيادتنا”.

وتابع قوله :” قادة الجيش الإسرائيلي وجنود الجيش أحييكم لن تمشوا وحدكم أبدًا”.

واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة من الاحتياط لحدود قطاع غزة من أجل دعم الجنود المتواجدين في ظل تزايد أعداد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة اليوم.

وقبيل الاحتجاجات قال الجيش الإسرائيلي إنه ضاعف مستوى قواته القياسية على طول الحدود ونشر القناصة والقوات الخاصة ووحدات شرطة الحدود شبه العسكرية التي تتخصص في مكافحة الشغب.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي ، الجنرال رونين مانليس ، إن إسرائيل تريد تجنب العنف ، لكنها حذرت من أن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار على أي شخص يقترب من السياج الأمني على الحدود.

وفي حديثه المباشر إلى سكان غزة باللغة العربية على تويتر ، اتهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان حماس بـ “اللعب” بحياة مواطنيها ، وهو ما حذر منه الفلسطينيون من أنهم سيتعرضون للخطر إذا اقتربوا من السياج الأمني كجزء من المسيرة.