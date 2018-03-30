المعارضة السورية تنفي تقارير عن عزمها الانسحاب من دوما بالغوطة الشرقية

نفى فصيل من المعارضة السورية المسلحة متمثلاً بجيش الإسلام، تقارير، اليوم الجمعة، عن أنها ستنسحب من مدينة دوما قرب دمشق، بعد أن قالت روسيا إنها توصلت لاتفاق سينسحب المسلحون بموجبه من المدينة.

وقال حمزة بيرقدار، المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام في رسالة على حسابه على تليجرام: “لا زال موقفنا واضحًا وثابتًا، وهو رفض التهجير القسري والتغيير الديموغرافي لما تبقى من الغوطة الشرقية”.

وكان التلفزيون السوري قال، اليوم الجمعة، إن هناك معلومات أولية عن قرب التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي جيش الإسلام من مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وكانت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، قد نقلت عن الجيش الروسي قوله في وقت سابق، اليوم، إنه تم التوصل لاتفاق.