شبان فلسطينيون يكسرون بوابة الاحتلال الإلكترونية الحدودية ويرفعون العلم الفلسطيني (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبان فلسطينيين يركضون تجاه السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة و”إسرائيل”، ويقومون بقطع الأسلاك الشائكة في البوابة الإلكترونية ورفع العلم الفلسطيني عليها.

ويظهر الفيديو الذي كشفت عنه وكالة” قدس نت” مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين يحملون معدات حديدية يستخدمونها في كسر وفتح البوابة الإلكترونية التي تتوسط الأسلاك الشائكة الكهربائية على حدود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وبالتحديد بوابة الفراحين”.

وانتشرت مؤخراً العديد من الفيديوهات التي يتم تصويرها على حدود قطاع غزة و” إسرائيل “، تظهر الشبان الفلسطينيين المتظاهرين وهم يحاولون تجاوز السياج الأمني، حيث أظهر فيديو أربعة شبان فلسطينيين يجتازون الحدود ويحرقون حفّارا ويعودون بأمان، ما يترك تخوفا عند الجيش الإسرائيلي من تطورات في المستقبل.

يشار إلى أن ثلاثة شبان فلسطينيون قد اجتازوا السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل أمس، ودخلوا مسافة 20 كيلو متر مربع، ولم يتم كشفهم إلا بعد ست ساعات، ما اعتبره المراقبون فشلا أمنيا إسرائيليا جديدا.