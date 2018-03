شبان فلسطينيون يكسرون بوابة الاحتلال الإلكترونية الحدودية ويرفعون العلم الفلسطيني (فيديو)

رفعوا علم فلسطين فوقها..شبان يحطمون ويقتحمون بوابة "الفراحين" على السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة قبل أيام

