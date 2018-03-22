عريقات: الرئيس الفلسطيني لا يفكر في فرض عقوبات على قطاع غزة

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “لا يفكر بفرض عقوبات على قطاع غزة”.

وأضاف عريقات في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن “الرئيس يسعى لرفع الحصار الظالم المفروض على القطاع”.

ودعا حركة حماس أن تقوم “بشكل فوري بتمكين الحكومة الفلسطينية من عملها في القطاع”.

وقال عريقات إن انهاء الانقسام الفلسطيني يعني “القدرة على مواجهة المخططات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني”.

وتابع:” الرئيس محمود عابس يستمر في بذل كل جهد ممكن لاستعادة قطاع غزة على اعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية”.

ولفت عريقات إلى أن إزالة أسباب الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة، تُفشل المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف المشروع الفلسطيني.

وقال عريقات:” استمرار الوضع القائم بات يشكل المدخل الرئيس لمحاولات تمرير المخططات التصفوية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الإثنين الماضي، إنه سيتخذ “قرارات قانونية ومالية وشرعية بحق قطاع غزة، على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كما اتهم حركة حماس، بتنفيذ محاولة اغتيال الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، في قطاع غزة، الأسبوع الماضي.