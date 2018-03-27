بعد حشد لفترة وجيزة.. قوات موالية للأسد تبتعد عن مواقع قوات أمريكية

قال مسؤولون أمريكيون الثلاثاء إن قوات موالية للحكومة السورية تضم مرتزقة من روسيا احتشدت قرب قوات أمريكية وأخرى مدعومة من واشنطن في سوريا الأسبوع الماضي لكنهم أوضحوا أن احتمالات نشوب مواجهة قد تلاشت بعدما اتصل الجيش الأمريكي بضباط روس.

تأتي أحدث واقعة في محافظة دير الزور شرق نهر الفرات بعد شهر من حشد مشابه أفضى إلى ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات من المتعاقدين الروس.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن مسألة احتشاد تلك القوات خلال حديثه إلى صحفيين بالبنتاغون الأسبوع الماضي.

وقال ماتيس إنه بعدما تحدثت القوات الأمريكية لضباط في الجيش الروسي انسحبت القوات الموالية للحكومة السورية.

وذكر ماتيس “وقع هذا التطور مؤخرًا لكننا نعتقد أن احتمال نشوب اشتباك قد قل بفضل التوجيهات الروسية لهذه المجموعة”.

وقال الوزير الأمريكي إنه يعتقد أن القوات كانت تحت سيطرة روسية.

وحاول الجيش الأمريكي أيضًا استخدام خط ساخن مع روسيا لنزع فتيل أزمة في فبراير/ شباط عندما كانت قوات تبين لاحقًا أنها تعمل لحساب متعاقد على صلة بالكرملين تحتشد قرب قوات أمريكية وأخرى مدعومة من واشنطن في سوريا.

وعندما شنت تلك القوات هجومًا واجهتها الولايات المتحدة بضربات دامت ساعات وقتلت نحو 300 رجل في حادث كبير سعت كل من روسيا والولايات المتحدة للتهوين من شأنه علنًا.

وسلط الحادث الضوء على احتمال نشوب صراع آخر في شرق سوريا الغني بالنفط حيث تتحكم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتتألف من فصائل كردية وعربية في مساحات كبيرة من الأراضي التي انتزعتها في هجومها على تنظيم داعش.

ولا يزال نحو ألفي عسكري أمريكي منتشرين بسوريا في إطار تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.