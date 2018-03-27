البرلمان العراقي يعتبر 3 مناطق بمحافظتي نينوى وبغداد “منكوبة”

صوت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على اعتبار ناحيتي القيروان والحضر التابعتين لمحافظة نينوى، ومنطقة السعدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي محافظة بغداد “مناطق منكوبة”.

وقال النائب عن “التحالف الوطني” علي الصافي، إن “مجلس النواب العراقي صوت لصالح قرار يعتبر ناحيتي القيروان والحضر التابعة لمحافظة نينوى منطقتين منكوبتين؛ إثر تعرضهما للدمار على خلفية احتلالهما من قبل إرهابيي داعش”.

وأضاف أن “مجلس النواب صوت لصالح قرار آخر يعتبر منطقة السعدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي محافظة بغداد منطقة منكوبة”، موضحًا أن “تلك المناطق تحتاج إلى إعادة تأهيل في ظل الدمار الهائل الذي تعرضت له”.

وأشار الصافي إلى أن التصويت على القرارين كان بأغلبية الحاضرين الذين بلغ عددهم 172 نائبًا.

وسبق لمجلس النواب التصويت لصالح عدد من المدن والمناطق العراقية “المنكوبة”، وشمل ذلك في محافظة نينوى منطقة الموصل القديمة، ومدينة تلعفر، وقضاء البعاج، وناحية تل عبطة، فضلًا عن بعض أقضية محافظة الأنبار.

ووفقًا لذلك، يترتب على الحكومة الاهتمام بـ”المناطق المنكوبة”، من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية التخصيصات المالية والإعمار.