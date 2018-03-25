أردوغان يعلن بدء عمليات عسكرية في سنجار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار التابعة لمحافظة نينوى العراقية.

ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية، عن أردوغان قوله في خطاب له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة طرابزون، اليوم الأحد: “قلنا إننا سندخل سنجار، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”.

وأضاف أننا “نحارب المسلحين في الداخل والخارج، نحن لسنا دولة احتلال، وهمنا الأكبر هو مكافحة المسلحين”.

ويأتي ذلك رغم إعلان حزب العمال الكردستاني، الجمعة الماضية، انسحاب عناصره من سنجار بعد مقتل 4 مواطنين كرد، إثر قصف الطائرات التركية.

وطالبت الحكومة العراقية، تركيا، مرارًا، بإيقاف القصف العشوائي وتهديداتها بشن عمليات عسكرية.

ويقول مختصون، إن “شن عمليات عسكرية برية في سنجار، أمر صعب جدًا، في ظل بعد المدينة عن الحدود العراقية التركية، حيث ستضطر القوات التركية في حال تنفيذ أي عملية برية إلى المرور بعدد من المدن العراقية في نينوى”.

وكانت النائب في البرلمان العراقي عن المكون الأزيدي، فيان دخيل، كشفت أخيرًا عن “هروب جماعي لأبناء المكون من قضاء سنجار بمحافظة نينوى، إثر الحديث التركي المتزايد عن إطلاق عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في القضاء”.

وقالت دخيل، في بيان صدر عنها، الأسبوع الماضي إننا تابعنا بقلق بالغ تصريح أردوغان حول إمكانية تنفيذه هجومًا مفاجئًا في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني”، مشيرة إلى “هروب أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة بعد غموض الموقف الحكومي الرسمي بشأن تلك القضية”.

ودخل مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى سنجار عام 2014 بعد طرد تنظيم داعش الذي كان قد اجتاح المدينة وارتكب انتهاكات ضد الأزيديين.

كما استغل الحزب الفراغ الأمني ليشكل قوة من متطوعي الأزيدية، وهي قوة “حماية شنكال”.