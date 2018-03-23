أردوغان يبدي لماكرون “انزعاجه” من تصريحات حول عفرين

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “انزعاجه” في ما يتعلق “بتصريحات لا أساس لها” حول هجوم تركيا في جيب عفرين السوري، وفق ما قال مصدر في الرئاسة التركية.

وخلال محادثة هاتفية بين الرئيسين، “ابدى الرئيس اردوغان انزعاجه من التعليقات التي لا أساس لها حول عملية غصن الزيتون”، وذلك بحسب المصدر نفسه الذي لم يحدد عن اي تصريحات كان اردوغان يتحدث.

كما كرر اردوغان لماكرون أن العملية التي يتم شنها في سوريا تهدف إلى “ابعاد التهديدات ضد الأمن القومي التركي” و”ضمان السلام” في المنطقة.

وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية في 20 كانون الثاني/يناير حملة عسكرية تحت مسمى “غصن الزيتون” ضد منطقة عفرين، قالت أنقرة انها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها “إرهابية” وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وسيطرت قوات تركية وفصائل موالية لها من المعارضة السورية على مدينة عفرين التي يشكل الأكراد غالبية سكانها، منتزعة إياها من قبضة وحدات حماية الشعب الكردية.

وخلال محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، أعرب ماكرون عن “قلق بالغ” ولا سيما بشأن الوضع في عفرين، ودعا “روسيا إلى الى بذل اقصى جهودها لوقف المعارك والخسائر في صفوف المدنيين” بسوريا.

وكانت أنقرة اعترضت مرارا على تصريحات باريس في شأن عفرين، بخاصة عندما حذر ماكرون من “غزو” تركي في شمال سوريا، وكذلك عندما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن مخاوف تركيا “المشروعة” بشأن أمن حدودها لا تبرر “اطلاقا” العملية الجارية في عفرين واعتباره أن أنقرة انتهكت القانون الدولي في سوريا.