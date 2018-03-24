غزة.. 4 فلسطينيين يجتازون السياج الحدودي ويضرمون النار بحفار إسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء السبت، إنه “رصد 4 فلسطينيين اجتازوا السياح الحدودي” جنوب قطاع غزة، وحاولوا الإضرار بمعدات عسكرية خاصة بالكشف عن الأنفاق.

وذكر بيان للجيش، أن “الشبان الفلسطينيين حاولوا الإضرار بمعدات الحاجز الأرضي ضد الأنفاق”.

وقال البيان إن “قوة من الجيش اقتربت منهم؛ ما أدى إلى انسحابهم وعودتهم إلى قطاع غزة”.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي مثل هذا الحفار بحثا عن أنفاق للفصائل الفلسطينية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف وحفر مكثفة على طول شريط الحدود الفاصل مع قطاع غزة وإسرائيل؛ بحثا عن “أنفاق” حفرتها فصائل فلسطينية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت “كتائب عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، أنها تنوي إجراء مناورات “دفاعية” في قطاع غزة، الأحد.