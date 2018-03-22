كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة دعوات “النفير العام” في غزة؟

بدأت المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية الاستعداد والاستنفار في مناطق الاشتباك مع المتظاهرين الفلسطينيين، في كلٍ من القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، مع اقتراب مسيرة العودة الكبرى، والفعاليات التي ينوي الفلسطينيون القيام بها.

وذكرت القناة العبرية الثانية اليوم الخميس”أن الجيش الإسرائيلي عزَّز من قواته المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة، كما قام بنشر وحدة قنص متخصصة في المواقع الدفاعية، والكمائن المنتشرة”.

وأضافت”أن قوات الهندسة العسكرية الإسرائيلية قامت بتمهيد الأراضي القريبة من الجدار الحدودي في الجانب الفلسطيني بهدف منع الفلسطينيين من القدرة على الاختباء، والاقتراب أكثر من الجدار الحدودي، إضافة إلى أن الجيش قام بنشر أسلاك شائكة في مناطق حدودية مختلفة”.

وبحسب القناة العبرية:”فقد أكدت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي أنه سينشر عناصره في الأماكن الخلفية في عمق مناطق بلدات قطاع غزة، وذلك استعدادًا لسيناريو محتمل يتمثل في نجاح المتظاهرين الفلسطينيين في اختراق مقدمة الجيش الدفاعية”.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات فلسطينية أكبر، وأكثر، بعد دعوة الفصائل الفلسطينية للنفير العام على حدود قطاع غزة، ونصب الخيام، وبدء فعاليات تتعلق بحق العودة، ورفض الحصار.