الجيش اليمني يحرر معسكر “طيبة الاسم” بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، تحرير معسكر “استراتيجي” من قبضة ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمالي البلاد، في حين تحدث مصدر عسكري ميداني عن سقوط عدد من القتلى وأسر العشرات من منتسبي الميليشيات.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في بيان: إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت صباح اليوم من تحرير معسكر “طيبة الاسم” الاستراتيجي من الحوثيين، في مديرية “برط العنان” شمالي غربي الجوف.

وأضاف البيان أن أهمية معسكر “طيبة الاسم” الاستراتيجي، تكمن في “أن الميليشيات كانت تستخدمه كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق”.

ويقع المعسكر المشار إليه في منطقة فاصلة بين محافظتي صعدة (معقل الحوثيين) والجوف.

وبتحرير المعسكر يصبح المجال مفتوحًا أمام قوات الجيش؛ لقطع خطوط إمداد الحوثيين من منطقة الظهرة ووادي القعيف في مديرية “برط”، وفقًا للبيان.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بسقوط عدد من القتلى والأسرى الحوثيين خلال عملية تحرير المعسكر، فضلًا عن استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات.

وكان الجيش اليمني قد أطلق قبل عدة أيام عملية عسكرية واسعة، تمكن خلالها من استعادة مساحات واسعة في مديرية “برط العنان”.