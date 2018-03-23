الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين في محور الشريجة

تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، من استعادة منطقة “كرش” شمالي محافظة لحج من قبضة الحوثيين، بعد إحكام سيطرتها على مواقع استراتيجية متعددة، وصولًا إلى السيطرة النارية على منطقة “الشريجة” التابعة لمحافظة تعز المجاورة، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر العسكرية، لـ”إرم نيوز”، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحرزت تقدمها في منطقة كرش من محورين، وتمكنت من التقدم نحو مواقع مطلة على منطقة الشريجة، إذ سيطرت على مواقع “حمالة وجبل السنترال ونحر طبين وصولًا إلى منطقة خزيجة”.

وأوضحت المصادر أن التقدم جاء “بعد أن استهدف الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي مواقع الحوثيين، ما سهّل تقدمها بعد حالة الانهيار التي أصابت الحوثيين، حتى باتت القوات الحكومية مسيطرة ناريًا على الأجزاء الجنوبية من منطقة الشريجة، والراهدة، جنوبي تعز”.

وذكر موقع الجيش اليمني أن المواجهات أسفرت عن مقتل 7 من ميليشيات الحوثي، وإصابة قرابة 13 آخرين، في حين تمكنت القوات الحكومية من أسر 10 من مسلحي جماعة الحوثي، خلال المعارك.

وطبقًا للمصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة تجري عمليات تمشيط ميدانية لتفحص مواقع الحوثيين في الجزء الغربي من كرش، بعد تمكنهم من السيطرة على موقع استراتيجي مطلّ على الطريق العام الذي يربط منطقتي الراهدة والشريجة، جنوبي محافظة تعز.

وعبّر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن إشادته بـ”الانتصارات الكبيرة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة؛ لتحرير اليمن من عبث الميليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران”.

وأكد هادي، في اتصال هاتفي مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن العمري، على ضرورة مواصلة الانتصارات النوعية، وتخليص الوطن “من شرور العصابة المارقة، وصولًا إلى تحقيق حلم كافة أبناء الشعب في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.