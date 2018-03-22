القيادي الكردي صالح مسلم يتهم روسيا بإعطاء “الضوء الأخضر” لتركيا في عفرين

انتقد الزعيم الكردي السوري البارز صالح مسلم، اليوم الخميس، روسيا لإعطائها “الضوء الأخضر” لتركيا؛ بهدف شن عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية، وقال: “إن هذا ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة موسكو”.

وبعد عقده مؤتمرًا صحافيًا في ستوكهولم، قال صالح مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: “إن تركيا ما كان يمكن أن تنجح في عمليتها بدون دعم روسي”.

وأضاف: “الروس خيبوا أملنا؛ لأن هناك بعض الواجبات التي ترتبت عليهم عند مجيئهم إلى سوريا… لقد وعدوا بأنهم سيقومون بحماية الأراضي السورية”.

وتمكنت قوات تركية مدعومة من مقاتلين في المعارضة السورية، الأحد الفائت، من السيطرة على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وتابع: “روسيا لم تقم بشيء حول التوغل التركي؛ أعطوا الضوء الأخضر لتركيا، والكل متأكد أنه لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا ما كانت لتقوم بذلك”.

بدأت أنقرة عمليتها العسكرية في كانون الثاني/يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردي، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تقول: “إنه متحالف مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا عسكريًا ضد تركيا منذ عام 1984.”

وتحظر تركيا إضافة إلى دول غربية حليفة لها حزب العمال الكردستاني .

وأدت العملية العسكرية في عفرين إلى نزوح نحو 250 ألف مدني ومقتل العشرات، إضافة إلى مقتل 1500 مقاتل كردي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي زيارة مسلم إلى ستوكهولم في تحدٍ لمذكرة تركية صادرة بالقبض عليه، وبعد شهر على توقيفه في براغ ثم إطلاق سراحه لاحقًا، ووقف الادعاء العام التشيكي إجراءات تسليمه.

ومسلم مطلوب في تركيا؛ بسبب تفجير وقع في أنقرة في شباط/فبراير عام 2016، أودى بحياة 29 شخصًا وتلقي تركيا بمسؤوليته على المقاتلين الأكراد.

وتم توجيه الاتهام إليه في هذه القضية، وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثين عامًا في حال إدانته، لكن مسلم ينفي بشدة هذه الاتهامات ويقول إن تركيا تحاول “إسكاته”.