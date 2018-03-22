الرئيس البلغاري يصل رام الله في زيارة تستغرق عدة ساعات‎

وصل الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الخميس، إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات.

وفور وصول راديف رام الله، وضع إكليلًا من الورود على ضريح الرئيس الفلسطيني الراجل ياسر عرفات.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس البلغاري في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وكان في استقباله الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكبار المسؤولين.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات يعقبها مؤتمر صحافي مشترك، تليه مأدبة غداء.

وبحسب برنامج الزيارة يغادر راديف رام الله عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت فلسطين.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي قال، إن هذه زيارة “هامة وتتزامن مع المساعي الفلسطينية لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام، لأن بلاده ترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي”.

ويطالب الفلسطينيون بكسر احتكار رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، بعد قرار الرئيس الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.