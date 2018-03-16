الوفد الأمني المصري يغادر غزة متجهًا إلى رام الله

غادر الوفد الأمني المصري، اليوم الجمعة، قطاع غزة متجهًا إلى رام الله، عبر معبر بيت حانون “إيرز” شمال القطاع.

وقالت مصادر مطّلعة، إن الوفد الأمني المصري غادر إلى رام الله، وسيعود إلى غزة مطلع الأسبوع المقبل، ضمن التحركات المصرية لدفع عجلة المصالحة وإزالة العقبات من طريقها.

وكان الوفد الأمني المصري وصل إلى قطاع غزة برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء سامح نبيل، برفقته القنصل المصري العام خالد سامي؛ للإشراف على تطبيق المصالحة.

وأجرى الوفد المصري عدة لقاءات مكثفة ومتواصلة خلال تواجده في غزة، مع الفصائل الفلسطينية والقيادات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والمحافظات، ضمن خطته في متابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية وتطبيقها على الأرض.

وكانت فتح وحماس قد وقعتا اتفاقية المصالحة في القاهرة في تشرين /أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الملفات العالقة لم تجد طريقًا إلى الحل، وأدت إلى تعثر تطبيق المصالحة، ما حدا بالمخابرات المصرية لمتابعة تنفيذ المصالحة بشكل عملي وميداني.