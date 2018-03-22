مقتل 4 جنود عراقيين بكمين لداعش غربي الأنبار

قتل أربعة جنود من حرس الحدود العراقي، اليوم الخميس، بكمين لداعش غربي الأنبار، بحسب مصدر أمني.

وقال النقيب أحمد الدليمي إن “أربعة جنود من حرس حدود العراق وقعوا في كمين لتنظيم داعش قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، غربي محافظة الأنبار”.

وأضاف الدليمي أن “الجنود كانوا مجازين ويستقلون سيارتهم الخاصة وخلال مرورهم على الخط الدولي السريع قرب منفذ طريبيل تعرضوا لكمين من قبل داعش أدّى إلى مقتلهم جميعًا”.

من جهته قال العقيد وليد الدليمي إن “تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مخفر عنازة قرب الحدود مع السعودية 400 كم جنوب غربي الرمادي”.

وأضاف الدليمي أن “مواجهات وقعت بين القوة المرابطة بالمخفر ضد عناصر داعش المهاجمين أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف داعش (لم يحدد عددهم)، فضلاً عن وقوع خسائر مادية بصفوف حرس الحدود بالمخفر”.

يذكر أن القوات العراقية تسيطر على الشريط الحدودي والمخافر الحدودية المتواجدة على طوله مع السعودية والأردن وسوريا غربي الأنبار، وغالبًا ما تتعرض لهجمات ويسقط قتلى وجرحى.