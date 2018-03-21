مهندس فضاء مسلم يواجه اتهامات بإقامة حفل لداعش في أمريكا

أقام مهندس طيران فضائي مسلم دعوى قضائية ضد “جمعية موظفي شركة بوينغ” بسبب ما اعتبره “تمييزًا دينيًا في حفل أقامه على ضفاف بحيرة ويتشيتا بولاية كانساس”.

وذكر موقع “minnlawyer” الأمريكي أن “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رفع دعوى قضائية فيدرالية بالنيابة عن المهندس منير زانيال ، وهو مواطن ماليزي من أصل هندي”.

وقال الموقع “إن زانيال استأجر العام الماضي مكانًا على البحيرة لاستضافة مدعوين للاحتفال بيوم الاستقلال الماليزي، وزعمت الجمعية التي أقامت دعوى ضده أن المخاوف راودتها أنه استخدم البحيرة لعقد اجتماع لتنظيم داعش”.

وزعمت أيضًا أن العلم الأمريكي تم “تدنيسه من قبل رموز داعش” في الحفل، لكن “العلم كان في الواقع علم ماليزيا ، وكان من بين الضيوف أشخاص من أصول هندية ، بعضهم يرتدي حجابًا”.