الاحتلال يقتحم مستشفى بالقدس ويعتقل طفلًا فلسطينيًا مصابًا

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها “اعتقلت قاصرًا من مستشفى المقاصد، حاول إلقاء زجاجة حارقة نحو أفرادها، ما أدى إلى إضرام النار في نفسه، وإصابته”.

وأضافت أنه بعد اعتقاله تم نقله إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.

ويقبع في سجون إسرائيل قرابة 6400 معتقل فلسطيني، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، و12 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.