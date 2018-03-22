الاحتلال يقتحم مستشفى بالقدس ويعتقل طفلًا فلسطينيًا مصابًا

وقالت الشرطة، في بيان، إن قواتها “اعتقلت قاصرًا من مستشفى المقاصد، حاول إلقاء زجاجة حارقة نحو أفرادها، ما أدى إلى إضرام النار في نفسه، وإصابته”.
وأضافت أنه بعد اعتقاله تم نقله إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.
ويقبع في سجون إسرائيل قرابة 6400 معتقل فلسطيني، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، و12 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 562 طفلًَا فلسطينيًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس “وحدة الدراسات والتوثيق” في “هيئة شؤون الأسرى” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية صعدّت من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الأطفال.
وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبلغت نحو 562 طفلًا، أفرج عن غالبيتهم فيما بعد.
وأضاف أن تلك السياسة تهدف لـ “بث الرعب في نفوس الأطفال وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني”.
وبين أن جميع المعتقلين الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة.
وأضاف “أدلى كثير منهم بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة. الأمر الذي يُحدث الصدمة لدى هؤلاء الأطفال، وقد يعزز لديهم مشاعر الغضب والحقد”.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلًا في سجونها بحسب بيانات رسمية.
وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أدى لوقوع مواجهات وصدامات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.