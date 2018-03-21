استنفار في غزة بعد الكشف عن شخص متهم بتفجير موكب الحمدالله (صور)

كشفت وزارة الداخلية في غزة مساء اليوم الأربعاء، عن من قالت إنه المتهم بعملية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وطالبت الشعب الفلسطيني في غزة بضرورة تقديم معلومات حول أماكن تواجده وتحركاته.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية “أن المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة، هو المتهم الرئيس بعملية تفجير العبوة في موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج قبل أيام”.

وأضاف المكتب في بيانه” أن ضابطًا آخر في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مشترك مع “أبو خوصة” في تنفيذ عملية تفجير العبوة”.

ونشر المكتب الإعلامي نداءً للمواطنين في قطاع غزة أن” من يعرف أي معلومات عن مكان تواجده أو تحركاته إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني لعمليات الشرطة”.

وقالت الوزارة: “يرجى من المواطنين الكرام من يعرف أي معلومات عن مكان تواجده أو تحركاته إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109)”.

وانتشرت الأجهزة الأمنية بغزة، على الطرقات ونصبت الحواجز لاعتقال من تتهمه بتنفيذ عملية التفجير الذي استهدفت موكب الحمدالله الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر الأمنية بغزة أن “الشرطة عثرت على متفجرات في بيت المطلوب أنس أبو خوصة المسؤول عن عملية تفجير موكب الحمد الله وإلقاء القبض على عدد كبير من المشتبهين بهم”.