المعتقل الفلسطيني علاء كبها يروي تفاصيل تعذيبه لإجباره على الاعتراف بعملية دهس

قال محامي السجين الفلسطيني علاء كبها، الذي تتهمه إسرائيل بقتل جنديين إسرائيليين دهسًا بالسيارة الجمعة الماضية، إن موكله تعرض للضرب والتهديد من قبل المحققين لإجباره على الاعتراف بتنفيذه العملية.

وقال المحامي الذي سمح له بزيارة كبها لأول مرة بعد اعتقاله، إن الأخير “أخبره بأن أحد عناصر جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي الشاباك، حاول انتزاع اعترافات منه بالقوة، وأن المحققين كانوا يخدرونه ويهددونه بإيذاء عائلته، كما قاموا بضربه وتهديده باعتقال أفراد عائلته بمن في ذلك شقيقته”، وفقًا لما نشره موقع “واللا” العبري الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: “كما أخبره المحققون بأنه سيحكم عليه بالإعدام وسيهدم منزل أسرته، لكن ستخفف عقوبته للسجن فقط في حال اعترف بتنفيذه لعملية القتل”.

وبحسب ما أخبر كبها محاميه، فإنه “لم يقصد دهس الجنود الإسرائيليين، لكنه تفاجأ بهم في الطريق وأن ما حصل هو مجرد حادث سير ليس أكثر”، مشيرًا إلى أنه “طلب المساعدة لإسعاف المصابين في الحادث، ولو كان ينوي تنفيذ عملية لما طلب من الموجودين في مكان الحادث إسعافهم”.

ومددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اعتقال علاء كبها البالغ 28 عامًا، من قرية برطعة قضاء مدينة جنين.