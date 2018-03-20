ليبيا.. ميليشيا تختطف مالك قناة “العاصمة” من منزله بطرابلس

اختطفت ميليشيا مسلحة مالك قناة “العاصمة” رجل الأعمال الليبي جمعة الأسطى، مساء الاثنين، من منزله في طرابلس و اقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر محلية مطلعة في تصريحات لـ”إرم نيوز” ،أن عناصر الميليشيا الذين يقدر عددهم بسبعة مسلحين ملثمين، اقتحموا منزل الأسطى بمنطقة حي الأندلس في طرابلس و اقتادوه نحو وجهة غير معلومة، مؤكدة فقدان الاتصال به.

و في سياق متصل، ذكر عدد من النشطاء في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المرجح أن تكون الجهة المسلحة التي اقتادت الأسطى تابعة لـكتيبة غنيوة في ابوسليم بالعاصمة طرابلس.

وكان الأسطى قد عاد إلى طرابلس للمرة الأولى قبل نحو أسبوعين، منذ خروجه منها عقب اندلاع عملية فجر ليبيا صيف 2014 .

الجدير بالذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها لهذا الشهر حيث اختطف المدعى العسكري العام بحكومة الوفاق مسعود أرحومه، الخميس الماضى، بالقرب من منزله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.