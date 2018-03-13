السراج يعين اللواء مروان آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية‎

عين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش، اللواءَ عبد الباسط الصديق رمضان مروان، قائدًا للمنطقة العسكرية طرابلس، وهي إحدى 7 مناطق تابعة لجيش البلاد.

جاء ذلك في قرار مقتضب صدر عن السراج اليوم الثلاثاء، ولم يتضمن أي تفاصيل إضافية.

ومن جهة أخرى اجتمع السراج اليوم، بعدد من ضباط السلاح الجوي الليبي، وتناول الاجتماع أهمية توحيد سلاح الجو، وسبل تقويته وتطويره من ناحية الجاهزية والقدرة على الانتشار لتأمين الحدود الليبية.

وبحث الاجتماع أيضًا، برامج التأهيل والتدريب داخل القوات الجوية، وفي الأكاديميات العسكرية بالدول الصديقة.

وفي يونيو/حزيران 2017، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارًا يقضي بتقسيم البلاد إلى 7 مناطق عسكرية هي: طرابلس العسكرية، وبنغازي العسكرية، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.

وأوضح القرار آنذاك أن المناطق العسكرية السبع تتبع رئيس الأركان مباشرة، وتتمثل مهامها في “حفظ الأمن في المنطقة، وتأمينها والدفاع عنها، ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها”.

وبعد صدور القرار بيومين، عين السراج آنداك، اللواء أسامة عبدالسلام الجويلي، قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، واللواء محمد علي أحمد الحداد، قائدًا للمنطقة العسكرية الوسطي، ثم عين مروان اليوم، ومازالت هناك 4 مناطق لم يتم تعيين قادة لها بعد.