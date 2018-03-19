على خلفية شكوى للبوليساريو.. جنوب أفريقيا تبيع الفوسفات المغربي في مزاد علني

عرضت السلطات في جنوب أفريقيا، 55 ألف طن من الفوسفات المغربي المحمل على متن السفينة “تشيري بلوسوم” المحتجزة في ميناء “بور اليزابيث”، للبيع في مزاد علني، يوم الاثنين، وها ما يعتبر تصعيدا للأزمة بين البلدين.

وكانت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا قد أصدرت حكمها الشهر الماضي، القاضي بمصادرة الشحنة، استنادا إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من الاتفاق.

وقامت جنوب أفريقيا بحجز السفينة التي كانت في طريقها إلى نيوزيلندا لتوريد شحنة الفوسفات في مايو/أيار 2017، بناء على شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو، على أساس أن الصحراء الجنوبية منطقة نزاع، ولا يحق للمغرب استغلال ثرواتها الطبيعية.

واعتبر المكتب الشريف للفوسفات -وهي المؤسسة المسؤولة عن الفوسفات في المغرب- في بلاغ أصدره عقب صدور الحكم أن: “هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانمية، الصادر في الـ 5 من يونيو/حزيران 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى”، يقصد بعد حجز سفينة مغربية بنفس الطريقة في بنما.