ناشطون: الجيش التركي وحلفاؤه دمروا تمثالًا أثريًا في وسط عفرين‎ (صور)

قال بيان لمركز عفرين الإعلامي، إن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية دمروا تمثالًا من معالم الثقافة الكردية وأسقطوه في وسط المدينة السورية، اليوم الأحد “في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية”.

ونقلت البيان مجموعة على تطبيق واتساب تديرها قوات سوريا الديمقراطية .

والتمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النيروز أو السنة الكردية الجديدة.

وقال البيان إن “هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين”.

وكان الجيش التركي اجتاح وسط المدينة فجر اليوم الأحد، وقامت وحداته برفقة مقاتلي الجيش السوري الحر بتمشيط الشوارع والانتشار فيها، بعد أسابيع من إطلاق أنقرة لحملة عسكرية استهدفت المنطقة.