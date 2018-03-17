نينوى تطالب باستقدام قوات عسكرية لتأمين الانتخابات البرلمانية

طالبت اللجنة الأمنية في محافظة نينوى، الحكومة العراقية بتوفير قوات عسكرية لإنشاء طوق أمني حولها لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى محمد البياتي، في تصريح له، إن هناك خطة لملاحقة عناصر داعش وخلاياه النائمة في الموصل، وعلى الحكومة العراقية توفير طوق عسكري حول المحافظة لتأمين الانتخابات.

وأضاف، أن المدينة فعليًا بحاجة إلى طوقين الأول خارجي من الجيش العراقي والجهات المساندة له، والآخر من الشرطة المحلية التابعة للمحافظة.

ويمثل تأمين الانتخابات العراقية تحديًا جديدًا أمام حكومة بغداد، التي خرجت لتوّها من حرب ضد تنظيم داعش، خاصة وأن تلك الانتخابات تأتي في ظل أجواء مرتبكة إثر الانتشار الواسع للفصائل المسلحة في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى.

وتتخوف الأوساط السياسية والشعبية من حصول حالات تزوير مع وجود فصائل الحشد الشعبي، التي تشارك في هذه الانتخابات عبر قائمة الفتح بزعامة هادي العامري، خاصة مع وجود مؤشرات على فرض إرادات معينة على المواطنين.

وكان التحالف الدولي ضد داعش أعلن عزمه المشاركة في تأمين الانتخابات العراقية.

وقال نائب قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال جيمس فلين: “ناقشنا مع الحكومة العراقية وضع خطة لحماية الانتخابات، وما يجب علينا القيام به خلال تلك الأشهر، التي يستعد فيها العراق لإجراء الانتخابات”.

وأضاف في تصريح سابق له من بغداد، أن تنظيم داعش ليس لديه القدرة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقبل، ونحن نبحث مع الحكومة العراقية إعداد الخطط اللازمة لذلك.