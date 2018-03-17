طفلة سورية نائمة في حقيبة بيد والدها الفار من جحيم “الغوطة” تلقى تعاطفًا واسعًا (صورة)  

أثارت صورة، التقطها مصور لوكالة “رويترز”، لطفلة سورية نائمة داخل حقيبة يحملها رجل أثناء محاولته الفرار من الغوطة الشرقية، تعاطفًا كبيرًا من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر الصورة، التي التقطها المصور السوري عمر صناديقي في بلدة “بيت سوا” في الغوطة الشرقية، الخميس الماضي، الطفلة وهي تغط في نوم عميق بعد أن غلبها النعاس داخل حقيبة والدها، الذي أراد الفرار حفاظًا على حياة عائلته، من قصف النظام السوري الذي قتل وشرد آلاف المدنيين العزل.

وتداول ناشطون عرب وغربيون الصورة على نطاق واسع، تجاوز خلال ساعات أكثر من 20 ألف تغريدة على “تويتر”، فضلًا عن آلاف التعليقات بعدة لغات على مختلف المنصات، عبّر خلالها الناشطون عن تعاطفهم الشديد مع سكان الغوطة الشرقية المحاصرة منذ سنوات.