حزب الله: الجيش السوري يسيطر على بلدة جسرين في الغوطة الشرقية

قالت وحدة الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش السوري استعاد بلدة جسرين في الغوطة الشرقية اليوم الجمعة من أيدي مسلحي المعارضة.

وقالت وحدة الإعلام الحربي على صفحتها على تويتر إن “الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة”.

ويقاتل حزب الله في صف الجيش السوري.

ويفر آلاف المدنيين، اليوم الجمعة، من جيبين محاصرين أحدهما قرب دمشق والآخر في عفرين شمال غرب سوريا حيث تدور معارك كبرى مع دخول الحرب السورية مرحلة حاسمة.