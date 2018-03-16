المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة‎ (صور وفيديو)

يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي بدأت، صباح اليوم الجمعة، في الدول العربية والأجنبية، وتستمر ثلاثة أيام.

ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور، وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس/ آذار.

واصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية في الكويت، مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة عملها، صباح اليوم.

وسمح للصحفيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة، بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

طابور انتخابات تحيا مصر في سفارة مصر في الكويت يمتد حتى السفارة التركية

المصريون في الكويت بيصبحوا عليك يا ريس @AlsisiOfficial pic.twitter.com/rfiJn7gr4U — فيها حاجة حلوة (@nagwaegypt1234) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وانتشر عشرات المتطوعين أمام السفارة؛ لتنظيم المرور ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجنة الاقتراع.

ونقلت حافلات خاصة ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات، وأعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم؛ وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.

وكان السيسي قد دعا المصريين، أمس الخميس، إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس المصري فوزًا كبيرًا في الانتخابات، إذ أن موسى يقود حزبًا يؤيد السيسي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن ناخبين توافدوا على مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة؛ للإدلاء بأصواتهم.

كما ذكرت أن مصريين في السودان أدلوا بأصواتهم في مقر السفارة في الخرطوم.

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة، وركزا بدلًا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت؛ لمنح الفائز شرعية قوية.

وكانت لجنة بالسفارة المصرية في نيوزيلندا فتحت أبوابها في الساعة التاسعة، صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي، (ليل الخميس بتوقيت القاهرة).