بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

بدأ مساء الخميس، تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2018، حيث فتحت سفارة مصر في ولينجتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت أول لجنة فرعية في انتخابات الرئاسة 2018، أبوابها أمام الناخبين من المصريين بالخارج، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، وستغلق أبوابها في تمام التاسعة مساء بتوقيت نيوزيلندا.

وخلال الساعات المقبلة، سيبدأ التصويت أيضًا في عدد من الدول، منها أستراليا والصين واليابان وروسيا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن حكومته أوفت بوعودها خلال فترة رئاسته الأولى، ودعا المصريين إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت بانتخابات الرئاسة التي يسعى إلى الفوز فيها بفترة ثانية”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق السيسي فوزًا كبيرًا في الانتخابات التي ستُجرى داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس /آذار الجاري، إذ إن منافسه الوحيد يقود حزبًا يؤيد السيسي.

ولم ينظّم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة، وركّزا بدلًا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

وحصل السيسي على قرابة 97% من أصوات الناخبين في 2014، لكن أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم رغم أن الحكومة مدّدت الاقتراع إلى ثلاثة أيام.

وقال السيسي خلال زيارة لوزارة الداخلية:”لما ينزل العدد كله وثلثه يقول لا، أشرف كتير من إنه ينزل نصف العدد دا، والكل يقول آه نعم”، وفقًا لـ”رويترز”

وفي احتفال ضم ضباطًا وجنودًا من الجيش والشرطة وأقارب جنود قُتلوا في عمليات، قال السيسي اليوم:”السنوات الأربع الأولى من رئاسته شهدت تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011″.

وقال: “إحنا نفذنا عهدنا، بس أنتم كمان عليكم عهد لينا، إحنا أنجزنا وعدنا، وأنتم عليكم تنجزوا عهدكم ووعدكم، زي ما إحنا ما تخليناش عنكم، أنتم كمان ما تتخلوش عنا”.