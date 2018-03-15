العثور على محامٍ توسط لإجلاء مقاتلين من الرقة مقتولًا

المصدر: أ ف ب

أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا، اليوم الخميس، العثور على محامٍ قام بوساطة في اتفاق أدى إلى إجلاء عناصر من تنظيم داعش من الرقة شمال سوريا مقتولًا.

وسيطر التنظيم المتطرف على الرقة في 2014، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف كردي عربي، تمكنت من طرده منها في تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وشارك المحامي عمر علوش في المفاوضات حول اتفاق مع زعماء عشائر لإتاحة إجلاء بعض عناصر التنظيم من الرقة، قبل سقوطها بأيدي قوات سوريا الديمقراطية.

وكان علوش رئيس العلاقات العامة في المجلس المدني في الرقة، وهي هيئة شكلتها قوات سوريا الديمقراطية لإدارة شؤون المدينة منذ تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وكتب حزب الاتحاد الديمقراطي على تويتر “تم العثور على عمر علوش مقتولًا في منزله هذا الصباح”، دون إعطاء أي تفاصيل حول ملابسات الوفاة.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الرقة من أيدي الجهاديين، بعد أشهر من المعارك.

وكان علوش يلتقي بانتظام مسؤولين من التحالف الدولي في إطار عمله في المجلس المدني للرقة.

ونفذ تنظيم داعش في الرقة وفي غيرها من المناطق التي سيطر عليها عمليات إعدام جماعية وإجراءات عقابية وحشية.