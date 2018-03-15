مقتل 5 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان بكمين لداعش في ديالى

قتل 5 عناصر من شرطة الحدود العراقية بينهم ضابطان بكمين لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النائب عن المحافظة في البرلمان العراقي فرات التميمي، إن 5 من عناصر شرطة الحدود سقطوا بكمين لتنظيم داعش على طريق مندلي – بلدروز شرقي مدينة بعقوبة.

وأضاف التميمي لوسائل إعلام محلية أن القتلى بينهم ضابطان واستهدفوا قرب قاعدة “كركوش” العسكرية، في حادث هو الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري على هذا الطريق.

وشكّلت السيطرات الوهيمة لعناصر داعش والكمائن الليلية أسلوبًا جديدًا اعتمدوه خلال الأيام الماضية، حيث قتلوا 10 أشخاص ومثلوا بجثثهم في مشهد أثار غضب الشارع العراقي، خاصة أنه يأتي بعد إعلان النصر النهائي على التنظيم.

كما مثلت حادثة “كمين السعدونية” في محافظة كركوك خرقًا كبيرًا راح إثره 27 عنصرًا من فصائل الحشد الشعبي غربي المحافظة.

وقالت نجاة حسين عضو مجلس محافظة كركوك المحاذية لديالى إن “عناصر داعش ما زالوا يخطفون ويقتلون وينشطون في منطقة حوض حمرين، التي تمتد من ديالى إلى صلاح الدين وصولًا إلى كركوك، وهذه المناطق ما زال التنظيم ينشط فيها”.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أن “السلاح السائب، وعدم وجود باجات تعريفية موحدة، وحرية التجول بسيارات الدولة المصفحة والمظللة، أبرز العوامل التي تتسبب بالخروقات الأمنية المتكررة”.