روسيا تعلن بدء هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية بسوريا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية.

وذكرت الوكالة أن وزارة الدفاع الروسية تتوقع أن يغادر 100 مدني على الأقل الغوطة اليوم.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 25 شاحنة مساعدات تنتظر عند معبر الوافدين لدخول شمال منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا.

وذكرت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن القافلة تضم كميات من طحين (دقيق) القمح تكفي 26 ألف شخص في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إضافة إلى إمدادات أخرى. وستتجه القافلة إلى مدينة دوما.