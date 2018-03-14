“داخلية حماس” تشكل لجنة تحقيق عليا في حادث استهداف موكب الحمدالله

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة “حماس” في غزة، اليوم الأربعاء، أنها شكّلت لجنة تحقيق عالية المستوى بهدف الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في القطاع.

واستهدف انفجار الثلاثاء موكب الحمدالله في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة، ما أوقع 7 جرحى، دون أن يصاب الحمدالله أو أي من أعضاء وفده، ومن بينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقال المتحدث باسم وزارة داخلية “حماس”، إياد البزم، في بيان إن الوزارة “شكّلت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات الجريمة، في إطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء”.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول إلى الفاعلين” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات للصحفيين في غزة قال قائد القوى الأمنية ووكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، إن “المستفيد الوحيد والأول من الحادث هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف لإعاقة المصالحة”.

ويقول مصدر مطلع إن أجهزة الأمن “اعتقلت ثلاثة أشخاص على الأقل ويخضعون للتحقيق للاشتباه بعلاقتهم في حادث التفجير”.

وحمّلت السلطة الفلسطينية والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء حركة حماس المسؤولية عن الاستهداف “الجبان”، وطالبتها بـ”تميكن” حكومة الوفاق الفلسطيني من تولّي كامل المسؤولية في القطاع بما في ذلك قطاعا الأمن والقضاء والجباية.

من جانبها دانت “حماس” الاستهداف، وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، إن حركته “تستغرب الاتهامات الفورية من قبل رئاسة سلطة فتح وقيادتها لحماس ومحاولتهم تبرئة العدو الإسرائيلي”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن مجموعات إسلامية متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.