دفعة ثانية من المدنيين تغادر الغوطة في إطار اتفاق “الإجلاء الطبي”‎

قال قيادي في المعارضة السورية، إن مدنيين في حاجة إلى علاج طبي غادروا الغوطة الشرقية، اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق للإجلاء الطبي.

وقال ياسر دلوان، مدير المكتب السياسي لـ”جيش الإسلام” أحد فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، إن “نحو 25 مريضًا غادروا الجيب المحاصر اليوم”، وأضاف “الاتفاق مستمر بشكل جيد إلى الآن”.

وذكر التلفزيون السوري، أن دفعة جديدة من السكان غادرت المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة عبر ممر الوافدين، لكنه لم يحدد ما إذا كان الإجلاء تم لأسباب طبية.

وتحاول الحكومة السورية السيطرة على الغوطة، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق في هجوم عنيف بدأ في منتصف فبراير شباط.

وأصبح الهجوم واحدًا من أدمى المعارك في الحرب، إذ إن المعارضة في طريقها لتكبد أكبر خسائرها منذ معركة حلب في 2016.

وغادرت مجموعة من المدنيين المرضى والمصابين الغوطة أمس الثلاثاء، بموجب أول اتفاق للإجلاء الطبي منذ أن بدأ الهجوم.