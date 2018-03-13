محتجون يعتدون على السفارة الجزائرية في مالي (فيديو)‎

تعرضت السفارة الجزائرية بمالي، مساء الثلاثاء، للتخريب في احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، على مخطط ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر.

ورشق الغاضبون مقر البعثة الدبلوماسية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ثم أضرموا النار فيها، وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الشرطة المالية اعتقلت عشرات المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية.

وسجلت خسائر مادية في مبنى الهيئة وتضرر مدخلها، بينما تمكنت القوات الأمنية من حماية الدبلوماسيين الجزائريين.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية، متهمين سلطات الجزائر بــ”الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم”.

و لم يتسن لـ “إرم نيوز” الحصول على رد رسمي من الخارجية الجزائرية حول اتهام حكومته بإهانة الرعايا الأفارقة.

وذكّرت جمعيات مالية، الثلاثاء، بتقارير منظمة العفو الدولية التي انتقدت عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر إلى بلدانهم، والتي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية.

وعلى الصعيد الرسمي، تعبر السلطات الجزائرية عن امتعاضها من زحف الرعايا الأفارقة على الشوارع والمدن الكبرى، حيث يمارس أغلبهم مهنة التسول في الشوارع الكبرى والساحات العامة وأمام المساجد.

وشهدت الجزائر خلال الأعوام الأخيرة تدفقًا غير مسبوق للاجئين من دول الجوار الأفريقي على غرار النيجر ومالي وتشاد بسبب النزاعات والفقر.