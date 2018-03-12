الجزائر تدشن مشروعًا لإمداد المناطق الحدودية مع ليبيا بالغاز الطبيعي

دشنت الجزائر، اليوم الإثنين، مشروعًا لإمداد مناطق جنوب شرقي البلاد، الواقعة على الحدود مع ليبيا، بالغاز الطبيعي، بكلفة إجمالية بلغت 250 مليون دولار.

وجاء إطلاق المشروع، في زيارة تفقدية للمدير العام لشركة “سوناطراك” الحكومية، عبدالمؤمن ولد قدور، إلى حقل “تينهرت” الغازي، قرب مدينة عين أمناس جنوب شرقي البلاد.

وأشارت وثيقة من الشركة وزعت على الصحفيين، اليوم، إلى أن المشروع سينجز خلال 20 شهرًا.

ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل الغازي، نحو 15 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا بحلول 2020، ستوجه لتوفير احتياجات مناطق جنوب شرقي البلاد.

ويقوم المشروع على أساس عمليات ربط 50 بئرًا غازية بمصنع لمعالجة الغاز الطبيعي، متواجد في منطقة امتياز الحقل.

وبحسب الوثيقة، فإن المشروع سيتم إنجازه كليًا من طرف شركات جزائرية، منها شركة “كوسيدار” الحكومية للإنشاءات العامة، بعيدًا عن الشراكة مع الأجانب.

ويتواجد في المنطقة حقل “عين أمناس”، الذي يُعد واحدًا من حقول الغاز الرئيسة في البلاد، وينتج أيضًا مكثفات نفطية تقدر يوميًا بنحو 60 ألف برميل.

وشهدت المنطقة في 2013، أزمة احتجاز رهائن من جانب جماعة مسلحة تنشط في منطقة الساحل، أفضت إلى مقتل عشرات المسلحين على يد قوات الجيش، ووفاة نحو 23 رهينة من جنسيات مختلفة على يد المسلحين قبل تصفيتهم.