العراق يرفع الحظر الجوي عن مطارات إقليم كردستان

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الجوي عن إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية، خلال أسبوع.

وذكر قرار تنفيذي أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن “رحلات الطيران الدولية ستستأنف إلى إقليم كردستان العراق خلال أسبوع بعد استكمال جميع المتطلبات الاتحادية”.

وجاء في القرار: “أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، وبموجب صلاحياته الدستورية، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين”.

وفرضت حكومة بغداد حظرًا جويًا على كردستان ضمن إجراءات عقابية ضد الإقليم؛ إثر إجرائه استفتاء الانفصال في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الأخير “التقى ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان، ووقع أمرًا ديوانيًا بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين حسب الدستور”.

وقال العبادي بحسب البيان، إنه “سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسة في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى، وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون”.

وأعلن العبادي عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية.

ترحيب كردي

ورحب إقليم كردستان بقرار الحكومة العراقية برفع الحظر الجوي عن مطارات الإقليم.

وقال رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل: “اتصلت برئيس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس الإثنين ووعد برفع الحظر عن المطارات ودفع رواتب موظفي كردستان”.

واعتبر بارزاني قرار فتح المطارات “انفراجة جزئية في العلاقة بين الإقليم وبغداد، وخطوة أولى على الطريق الصحيح”، مضيفًا أن “المطارات تتعلق بجزء محدد من الناس لكن حلها يمكن أن يكون مفتاحًا لحل باقي المشكلات بين بغداد وأربيل”.

كما رحب بارزاني برفض رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، المصادقة على قانون الانتخابات.