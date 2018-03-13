العراق ينفي وجود اتفاق لترسيم الحدود مع إقليم كردستان

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود أي اتفاق مع إدارة إقليم كردستان، يقضي بترسيم الحدود بين بغداد وأربيل، وعودة قوات البيشمركة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش العراقي.

وكانت وسائل إعلام تابعة للإقليم وأخرى محلية، تحدثت، أمس الإثنين، عن اتفاق بين بغداد وأربيل، يقضي بترسيم الحدود الإدارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يضمن إنهاء أزمة الانتشار العسكري.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في بيان، إنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، على ترسيم الحدود على الخط الأزرق، وعدم رجوع قوات البيشمركة والأسايش إلى ما قبل فرض القانون”.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال في الـ25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وتشترط إلغاء نتائج الاستفتاء لبدء حوار مع الإقليم.

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وأغلقت المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران وتركيا، وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها، التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم “البيشمركة“.