الرئيس الإسرائيلي يدعو لفرض “السيادة” بالكامل على الضفة الغربية

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بالكامل.

وقال ريفلين، خلال كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر “معهد الديمقراطية الإسرائيلي” بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين: “أعتقد أنه يجب تطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، ومثل هذه الخطوة يجب أن تكون شاملة، ومن الخطأ الاعتقاد بأن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة الغربية”.

وأضاف: “الكثير يعتقدون أن مستقبل الدولة سيتحدد فقط بتقسيم الأرض والفصل عن جيراننا الفلسطينيين. لكن هناك العديد مثلي وهم كثر، لا يؤمنون بالتقسيم ويعتقدون أن هناك مجالًا لدراسة تطبيق السيادة الإسرائيلية وقوانينها على الضفة الغربية، بينما يعتقد البعض أن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة”.

وشدد على أنه “يجب أن ندعم تعزيز دولة إسرائيل داخل حدود يمكن الدفاع عنها، وكذلك تعزيز الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة، مما يعني منح حقوق متساوية لكل مواطن داخل حدود إسرائيل ذات السيادة، وهناك من يفضلون الانفصال، يريدون تعزيز هوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتوطيد السيادة الإسرائيلية داخل حدود متفق عليها، لكنني مع الخيار الأول حيث ينتشر القانون الإسرائيلي”.